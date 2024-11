Vídeo: homens e um veículo são arrastados por enxurrada durante chuva

Fortes chuvas castigaram regiões da Ceilândia, no Distrito Federal, na noite desse sábado (23/11). No Sol Nascente, uma enxurrada levou um carro que estava ilhado em uma área próxima à Feira do Produtor. A cena desesperadora foi registrada por testemunhas.

Em uma gravação, que circula nas redes sociais, é possível ver o veículo inclinado e apoiado em uma barra de ferro. Em determinado momento, a porta do automóvel abre e o motorista tenta sair do carro.

Um homem, que estava próximo a um comércio, tenta ajudar o condutor. A força da enxurrada, contudo, leva o carro e os dois homens caem em meio às águas.

Veja:

O veículo e as duas vítimas são arrastados. Trabalhadores de uma lanchonete, presenciando a cena, fazem uma corrente humana para tentar resgatar um dos homens que surgem das águas próximo ao comércio. Não é possível identificar o paradeiro do segundo rapaz pelas imagens.

Um segundo vídeo, também feito no mesmo local, mostra a área do incidente de outro ângulo. Na gravação, um homem mostra carros parados e muita água. “Cadê a administração disso aqui. Isso aqui é o Sol Nascente. Olha ali, postei um vídeo agorinha. Olha onde o carro foi parar. Levou gente. Não sei se estão bem. Olha o tanto de carro preso em tudo que é lugar”, declarou.

O Metrópoles tentou contatar a Administração de Ceilândia, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.