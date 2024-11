VÍDEO: Imagens internas mostram momento exato e motivo de quebra de elevador no Alphaville, em Salvador

Mais um caso de quebra de elevador foi registrado em Salvador nesta quarta-feira (20). Desta vez, o equipamento que deu defeito era utilizado para serviço no prédio Forest Ville, no condomínio de Luxo Alphaville, na Avenida Luis Viana Filho (Paralela).

Imagens enviadas por um leitor do Bahia Notícias mostram o momento exato da quebra do elevador. Segundo o vídeo, o que pode ter causado o defeito no equipamento foi a corda da coleira de um cachorro que estava com uma idosa no momento do acidente.