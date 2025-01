VÍDEO: Imagens mostram momento em que policial mata assessor parlamentar com diversos tiros em hotel no RJ

Imagens de uma câmera de segurança revelaram o momento do assassinato do empresário e assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, no último dia 19, após uma discussão por conta de uma parada irregular na entrada de um hotel. O caso aconteceu na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Marcelo era assessor da vereadora Vera Lins (Progressistas).

O policial civil Raphael Pinto Ferreira Gedeão, acusado de praticar o crime, foi preso e vai responder pelo homicídio. Ele alegou legítima defesa, o que foi contestado pela família da vítima. As imagens mostraram o momento exato, antes e depois do crime. O agente chegou de carro no hotel que estava hospedado. Marcelo chegou com um veículo branco e estaciona atrás da caminhonete. Ele piscou o farol e depois buziou algumas vezes, conforme testemunhas, via G1.