VÍDEO: Incêndio atinge proximidades de condomínio beira-mar em Arraial D’Ajuda

Um incêndio atingiu uma área de vegetação nas proximidades de um condomínio localizado na Praia dos Pescadores, no distrito de Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro. As chamas começaram a aparecer durante a tarde desta segunda-feira (30) e chegaram a destruir um imóvel na região Não há informações sobre feridos.

Veja as imagens:

De acordo com informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando controlar as chamas, que se espalham rapidamente devido aos fortes ventos e à vegetação seca.

Também há o risco de que as chamas se alastrem e atinjam as construções existentes nas proximidades.

As chamas consumiram rapidamente a construção, que tinha cobertura de piaçava e estrutura de madeira.