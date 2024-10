VÍDEO: Incêndio com grandes proporções destrói loja no centro de Feira de Santana

Um incêndio com grandes proporções deixou uma loja de embalagens bastante destruída, a loja fica localizada na Rua Manuel Mathias, próxima do Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Os agentes do corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h30 desta sexta-feira (11).

Segundo os moradores da região, o incêndio iniciou por volta de 9h30 desta e o Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida. O prédio, possui mais dois andares, atua com venda de embalagens, como produtos plásticos e de papelão, o que facilitou a propagação do fogo por toda a loja Express Embalagens.

Em entrevista ao Acorda Cidade, parceiro do Bahia notícias, Alderiva Santos de Souza, que trabalha no setor financeiro do Atacadão 2 de julho, que fica ao lado da loja incendiada, informou que a equipe do Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu dissipar por falta de estrutura:

Alderiva Santos próximo ao incêndio dando entrevista | Foto: Reprodução / Acorda Cidade / Ed Santos