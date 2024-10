VÍDEO: Integrantes do BDM incendeiam ônibus na Paralela após morte de traficante da facção

Integrantes do Bonde do Maluco atacaram e incendiaram um ônibus na Avenida Paralela durante o final da tarde desta segunda-feira (14). Segundo a polícia, a motivação seria uma resposta a morte do traficante Kleber Timóteo da Paixão Nascimento, conhecido como “Cebola”, que morreu em confronto com a PM na última sexta-feira (14). O trânsito sentido Aeroporto está bastante congestionado.

De acordo com informações do Alô Juca, os integrantes do BDM arremessaram pedras e expulsaram os rodoviários e passageiros, realizando o ataque ao veículo no meio da via. Logo em seguida, os criminosos incendiaram o ônibus.

Devido ao ataque, o trânsito está intenso na Avenida Paralela, no sentido aeroporto. O corpo de Bombeiros foi acionado e está a caminho do local do incêndio.