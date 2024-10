VÍDEO – Interdição na BR-420 em Santa Inês: prefeito utiliza carro-pipa para liberar via

Moradores de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, bloquearam um trecho da BR-420, na manhã desta terça-feira (08) atendo fogo em pedaços de madeira e pneus no perímetro urbano do município como protesto contra um assassinato. A estrada foi liberada após a Prefeitura negociar e enviar um carro-pipa para dissipar o fogo.

Informações apuradas pelo Blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o protesto começou após a morte de um homem de 38 anos, reconhecido como Nilton de Jesus Santos, que teria entrado em uma briga com duas pessoas na região do bairro de Nova Santa Inês no último domingo (06). Em meio a briga, Nilton teria sido esfaqueado.

Segundo o delegado responsável pelo caso, o Mateus de Arruda, um dos suspeitos pelo crime de 50 anos foi atacado por moradores e quase linchado, sendo necessário ser encaminhado com ferimentos ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV no município de Jequié.

Os protestantes seriam amigos e vizinhos da vítima, que teve o corpo sepultado nesta segunda-feira (07). Segundo o delegado, em meio abriga o homem ferido não chegou a ser preso, mas foi capturado pelos populares. Horas depois do assassinato, outro homem foi alvejado com disparos de arma de fogo na praça pública.

Confira o vídeo:

O caso segue em investigação pelas autoridades policiais e a rodovia segue liberada por volta das 09h40.