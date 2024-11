Vídeo: irmã de Senna se emociona com homenagem em Interlagos

A emoção tomou conta do autódromo de Interlagos neste domingo (3/11). Antes do Grande Prêmio de São Paulo, o local foi palco de uma homenagem à lenda das pistas Ayrton Senna. Lewis Hamilton foi o responsável por pilotar a McLaren MP4/5B, o mesmo carro em que Senna conquistou o título de 1990 da Fórmula 1, o segundo dos três campeonatos na categoria.

Irmã do tricampeão mundial de Fórmula 1 e presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna esteve presente em Interlagos para acompanhar a homenagem. Viviane, visivelmente emocionada, posou ao lado de Hamilton, que estava a bordo do carro. Ela levou o capacete do lendário piloto para que Hamilton pudesse tocar.

Veja o emocionante momento de Viviane Senna e Hamilton em Interlagos:

Em outro momento, Hamilton também se emocionou. Ao deixar o carro, o piloto, que na próxima temporada trocará a Mercedes pela Ferrari, demonstrou respeito pela McLaren e por Senna. Ele se ajoelhou em frente ao veículo e ficou admirando o modelo MP4/5B. Além disso, mostrou ao público uma bandeira do Brasil, gesto que gerou ovação da torcida brasileira em Interlagos.

Confira o momento de reverência de Hamilton ao histórico carro de Senna: