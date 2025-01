VÍDEO: Ivete faz surpresa e agita noite de barzinho em Praia do Forte

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu fãs e consumidores do Souza Bar, em Praia do Forte, distrito turístico de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, na noite desta sexta-feira (3), ao aparecer de surpresa e realizar um pequeno show no estabelecimento.

Ivete, que possui uma residência em Praia do Forte, agitou a noite dos presentes ao som do seu novo single, “Energia de Gostosa” e outros hits como “Tempo de Alegria”. A musa do axé ainda animou o público com uma palinha de pagode e outros ritmos.

Por meio das redes sociais, os fãs comemoraram a aparição da cantora: “Sexta-feira, você decide ir curtir num barzinho e do nada aparece Ivete Sangalo dando uma canja. Esse é o verão da Bahia!”, escreveu um portal.