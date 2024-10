VÍDEO: Ivete Sangalo curte férias com a família nos EUA e ‘invade’ parque infantil

Apesar de já ter comprado a própria casa, a baiana optou por se hospedar no Evermore Resort, queridinho entre os artistas e o mesmo que já recebeu a cantora em agosto deste ano. A diária no espaço chega a custar R$ 16.224,853.

Guiada pelo empresário e ex-diretor da TV Bandeirantes, Rodrigo Branco, Ivete tem aproveitado para visitar todos os parques da Disney na companhia das filhas, Marina e Helena, do marido, Daniel Cady, da irmã, Cynthia Sangalo e do amigo e produtor, Dito Espinheira.

Ivete Sangalo tem aproveitado para voltar a ser criança durante as férias nos Estados Unidos com a família. A artista, que viajou na última semana para passar o Halloween em Orlando, compartilhou um registro se divertindo em um parque infantil. “Deixaram a moça entrar e as crianças ficaram de fora hahahahhaha”, escreveu Ivete ao mostrar o momento.

Durante o passeio pela Disney, a cantora chegou a posar com fãs e entrar no clima do Halloween. Ao amigo, Rodrigo Branco, a cantora revelou quais os momentos favoritos dela na Disney.

“O Magic Kingdom tem uma fantasia […] A atração que eu mais gosto, disparado, são as paradas onde todos os personagens aparecem, acho que fica muito parecido com o Carnaval, trio elétrico”, disse a artista.

A folga da artista acaba no início de novembro para os shows. A agenda de Ivete volta a ficar agitada a partir do dia 9 de novembro, com a apresentação no PréCaju, em Aracaju. No dia 10, a cantora será atração na Micareta da San, em Belo Horizonte. No dia 15 de novembro, Ivete se apresenta no Folianópolis, em Florianópolis.