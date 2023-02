Vídeo. Jade Picon perde a paciência com paparazzo: “Sério isso?”

Um vídeo publicado pelo fotógrafo Fabrício Pioyani em suas redes sociais nessa quarta-feira (15/2) virou assunto na web. Nas imagens, é possível ver a influenciadora e atriz Jade Picon sendo fotografada em um aeroporto.

Em determinado momento do vídeo, fica visível certo incômodo da ex-BBB com os cliques. Até que a atriz dispara: “É sério, isso?”.

O vídeo repercutiu entre os internautas e dividiu opiniões.

“Deve ser muito chato esses caras o tempo todo perturbando”, comentou um usuário do Twitter. “Esse paparazzo fotografa ela na praia todos os dias pela manhã, já é quase o fotógrafo oficial dela”, brincou outro internauta nos comentários do vídeo.

Confira:

Jade Picon em TravessiaO episódio de Travessia onde Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cássia Kis) sofreram um grave atentado deu o que falar na web. Porém, não foi a tragédia que chamou atenção dos telespectadores.

Quem roubou a cena foi Jade Picon, que interpreta a personagem Chiara, filha de criação do empresário. Não é a primeira vez que a influencer protagoniza uma cena dramática na trama. A jovem vivenciou seus dramas na novela, e virou assunto na web pelo desempenho. Dessa vez, não foi diferente.

Ao receber a notícia de que seu pai havia sofrido um acidente, Chiara fez uma cena que entreteve bastante o público. Nas redes, os internautas não perderam a oportunidade de fazer piada com a atuação de Jade.

“Gente, é muito ruim. Coitada da Drica tendo que segurar personagem no meio disso aí”, comentou uma usuária do Twitter. “Chega até dar vontade de me contorcer vendo essas cenas dela onde deveria entregar drama e entrega o mesmo carisma de uma porta”, disse outra. “Essa cena da Jade Picon deve ganhar um Oscar”, ironizou uma terceira pessoa.