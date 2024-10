Vídeo: Janones é acusado de racismo após usar chicote em comício

O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, foi acusado nesta quinta-feira (3/10) por adversários de fazer gestos racistas ao usar um chicote durante um comício em Ituiutaba (MG). A vice do candidato Hermano Freitas, que é negra, disse que a cena lembrou a escravidão.

“Para nós, negros, cenas em que o açoite e o chicote são empunhados com rancor e em demonstrações de ódio só nos fazem lembrar a maior vergonha que foi a escravização do povo negro”, afirmou Luciane Dias, vice de Hermano Freitas, do União Brasil, durante um vídeo eleitoral. E acrescentou: “Não podemos aceitar que representantes políticos pratiquem essa cena”.

Nas imagens divulgadas pela campanha de Freitas, Janones aparece usando um chicote em cima de um carro durante a campanha.

A eleição à Prefeitura de Ituiutaba (MG), reduto eleitoral de Janones, é disputada por apenas dois candidatos: Hermano Freitas, do União Brasil, e Leandra Guedes, do Avante, mesmo partido de Janones. Guedes é ex-namorada e ex-assessora de Janones. Assim como o parlamentar, é suspeita do crime de rachadinha.

Procurado, André Janones negou que tenha sido racista. Leia a íntegra do posicionamento do deputado:

“O uso do chicote é no sentido de chicotear o gado bolsonarista, com o contexto de ‘lapada’, como já usou também como meme diversas vezes na internet e com todo o contexto político existente em sua atuação contra o bolsonarismo. Janones informa que vai continuar chicoteando o gado por onde ele passar”.