VÍDEO: Jet ski colide com embarcação a caminho de Morro de São Paulo e deixa 2 feridos

Uma moto aquática em alta velocidade colidiu com uma embarcação que transportava passageiros para Morro de São Paulo. O acidente ocorreu no Rio Una, que fica localizado entre a Iha de Tinharé e o município de Valença, na Região do Baixo Sul. Uma gravação de vídeo registrou o incidente ocorrido na tarde deste sábado (28).

Segundo pessoas que estavam no local, o jet ski estava em alta velocidade quando o condutor, aparentemente, não conseguiu controlar a direção, atingindo a lateral do barco. A colisão resultou em ferimentos em dois ocupantes do jet. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja o momento:

A embarcação envolvida no acidente, que levava passageiros para Morro de São Paulo, não sofreu danos significativos, e ninguém a bordo ficou ferido. No entanto, a situação gerou preocupação entre os turistas, que relataram momentos de pânico durante o impacto.

De acordo com informações do Alô Juca, a Marinha do Brasil e as autoridades locais foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente e avaliar a segurança das atividades náuticas na região.