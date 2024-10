Vídeo: jogadora marca no estouro e deixa time perto de título da WNBA

Nesta quarta-feira (16/10), o Minnesota Lynx recebeu o New York Liberty para o terceiro jogo das finais da WNBA, o primeiro no Target Center, casa do Lynx. As donas da casa lideraram durante grande parte do jogo, mas, o Liberty se recuperou e venceu pelo placar de 80 a 77, com direito a arremesso decisivo de Sabrina Ionescu no último segundo.

Veja o lance:

Agora, a franquia de New York está a um passo de conquistar o primeiro título de sua história na WNBA. Se vencer a partida de sexta-feira (18/10), fecha a melhor de cinco jogos em 3 a 1 e leva o troféu. Minnesota terá a oportunidade de se manter vivo e forçar o jogo 5, com a bola subindo às 21h (horário de Brasília).

