Vídeo: ladrão rouba padaria no DF, é surpreendido por policial e corre

Um homem foi surpreendido por um policial à paisana ao tentar assaltar uma panificadora na Vila São José, em Brazlândia. O caso aconteceu na tarde deste sábado (23/11).

Câmeras de segurança do comércio registraram a ação do criminoso. O homem finge comprar algo no caixa e, quando a atendente abre a gaveta do dinheiro, ele agarra a mão dela e tenta puxar algumas cédulas.

Veja:



Ao perceber a tentativa de assalto, um policial de folga que estava no local corre em direção ao caixa com uma arma apontada para o suspeito.

O criminoso, então, foge do local sem levar o dinheiro. Em seguida, o policial tenta alcança-lo, mas o perde de vista.