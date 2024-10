VÍDEO: Lateral do Flamengo se envolve em briga generalizada com torcedores do Peñarol no RJ

Na orla do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, vários torcedores do Peñarol foram vistos envolvidos em um confronto violento nesta quarta-feira (23). O lateral-direito do Flamengo, Guillermo Varela também foi flagrado no meio dos torcedores do clube uruguaio que estavam na briga.

No vídeo, torcedores flamenguistas xingaram o atleta do Rubro-Negro carioca que aparenta ter particiado da situação. O clube do atleta foi eliminado da Libertadores nas quartas de final, no dia 2 de setembro, pelo time do Uruguai.

A confusão começou com um furto de celular dentro de uma padaria da orla. Após o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios ser acionado, e conseguir achar o responsável pelo roubo do telefone, os ânimos se exaltaram e os torcedores aurinegros começaram a baderna generalizada.