Vídeo: Lawson mostra “dedo do meio” para Pérez no GP do México de F1

O Grande Prêmio do México de F1 não foi nada bom para Sérgio Pérez. Correndo em casa, o piloto ficou com a 17ª posição, terminando a corrida somente na frente de Alexander Albon, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso, que abandonaram a prova.

A disputa de Pérez, durante o GP do México, foi contra Liam Lawson, da Racing Bulls (RB). Na 19ª volta, o neozelandês e o mexicano disputavam a 10ª posição e chegou a ter um contato. Lawson depois, inclusive, mostrou o dedo do meio para Sérgio Pérez.

Veja o momento em que Lawson mostra o dedo do meio para Pérez

Sérgio Pérez tem feito uma temporada ruim com a Red Bull. Ele ocupa a 8ª posição no mundial de pilotos. Já seu companheiro de equipe, Max Verstappen, lidera a classificação. Por conta do desempenho abaixo da crítica

Vale lembrar que, mesmo com contrato renovado com a Red Bull, Sérgio Pérez está pressionando por melhores resultados ainda nesta temporada. Liam Lawson é um postulantes a ficar com a vaga na equipe austríaca, que hoje, é do mexicano.