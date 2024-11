Vídeo: Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam primeira gravidez do casal

Ludmilla e Brunna Gonçalves vão ser mamães pela primeira vez. A novidade foi revelada pelo casal, na tarde deste sábado (9/11), em uma publicação no Instagram.

Em um vídeo todo em preto e branco, a cantora aparece pintando um quadro enquanto a esposa dança. Na legenda, elas escreveram “agora somos 3”. No fim da gravação, o desenho na tela mostra um bebê e as imagens ganham cores.

Nos comentários, amigos famosos comemoraram: “Parabéns!!!!!!!! Vivaaaa! Muita saúde!”, desejou Bruna Marquezine. “O vídeo está tão lindo. Parabéns por esse novo momento”, afirmou D’black. “Ai, meninas, que lindo!!!!!! Que venha com muita saúde, e proteção!!!”, postou Camilla de Lucas.

Seguidores também enviaram mensagens: “Meu deus, eu tava saindo de casa e quase me deu um mini ataque ”, escreveu uma. “Eu tô passada!!!!! Que alegria! Parabéns pra vocês, que lindo demais ”, festejou outra. “Ahhhh Que todas as benção da vida abracem vocês, que seja luz ”, disse uma terceira.

Brunna já tinha falado em ter filho em 2025

A cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, não escondiam o desejo e o sonho de serem mães. Em entrevista, no mês passado, a bailarina e ex-participante do Big Brother Brasil afirmou que as duas já tinham data para que o primeiro filho do casal viesse ao mundo.

Brunna Gonçalves, que participou do BBB22, falou sobre sua relação com a cantora Ludmilla e reforçou que espera engravidar já no ano que vem. “Eu e Lud, a gente diz que nós somos eternas namoradas”, afirmou a dançarina. “Ano que vem, vem aí. Ano que vem a gente vai começar [o processo para engravidar]”, reforçou a famosa.

Em julho deste ano, ela rebateu rumores envolvendo uma gravidez após uma postagem de Ludmilla. “Estava lendo os comentários nas páginas de fofoca falando sobre a Ludmilla e as pessoas falaram ‘certeza que a mulher dela está grávida, por isso ela está feliz’. Que certeza é essa que vocês têm? Não estou grávida, não, gente. Ainda não. Não tem nada aqui. Podem ficar relaxados que ainda não é o Baby Brumilla”, disse Brunna, na ocasião.

A dançarina e a cantora falam abertamente sobre engravidar há mais de um ano. Em novembro do ano passado, Brunna Gonçalves e Ludmilla visitaram uma famosa clínica de gravidez in vitro da Flórida, nos Estados Unidos, o que evidenciou os planos do casal de aumentar a família. A cantora e a dançarina estão juntas desde 2017 e casadas desde 2019.

Já em maio de 2023, Ludmilla comentou o desejo de ser mãe em uma entrevista ao “Conversa com Bial”: “Queremos ter filhos e separar esse espaço para eles, dar toda a assistência e atenção. Aproveitar esse momento. Então estamos esperando a hora certa. Mas está logo ali, viu?”, disse, na ocasião.