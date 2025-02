VÍDEO: Lula tem dedos “amassados” após segurança fechar porta de carro em sua mão durante visita à Bahia

Nem tudo foram flores durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Bahia na última sexta-feira (7). Enquanto cumprimentava apoiadores na cidade de Paramirim, chefe do Executivo nacional sofreu com a dor de ter seus dedos presos pela porta do carro que estava.

Um vídeo publicado nas redes sociais captou o momento em que o segurança fechou a porta do veículo na mão do presidente. No momento, Lula estava dentro do veículo, no banco de trás, mas com parte do corpo para fora da janela. Cumprimentava apoiadores com a mão direita. Com a esquerda, ele se segurava na porta dianteira do passageiro Foi neste momento em que o segurança fechou a porta.