Vídeo: mãe de atriz da TV Globo enfrenta multidão para ver Madonna

Nem a mãe da atriz Sheron Menezzes escapou de cair nos encantos de Madonna. Nesta quinta-feira (1º/5), Veralinda Menezes se uniu às pessoas que estão na frente do Copacabana Palace tentando chamar atenção da cantora, que está hospedada com a sua equipe no hotel.

Numa sequência de vídeos, publicados no Instagram, a matriarca mostra a multidão que está à espreita de uma reação da rainha da pop. Madona apresenta a The Celebration Tour, em comemoração aos seus 40 anos de carreira, na famosa praia do Rio, neste sábado (4/5), de graça.

Enquanto os fãs gritavam “Madonna, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”, Veralinda dava detalhes da montagem do espetáculo: “O palco já tá bem colorido, tá ficando lindo. Vem ver [e mostra as janelas da acomodação]”.

Em seguida, ela lembra que saiu do seu apartamento, onde gravou a movimentação pela janela. “Oiê! Agora estou aqui, em frente ao Copacabana Palace, não é mais pela janela. Tô de frente, curtindo com o povo. Olha, tem jornalista aqui, a galera… olha lá como tá o palco. Olha lá a passarela, por onde vai passar a Madonna”, falou empolgada.

Veralinda Menezes ainda exibiu a fachada do hotel: “A Madonna está aqui, numa dessas janelas. Lá em cima, numa das quatro janelas, na suíte presidencial. [O hotel] tem 92 apartamentos e o pessoal tá aqui, esperando que ela coloque a carinha pra abanar, mas eu acho difícil”.

A genitora da artista da TV Globo encerrou a “transmissão” bem alegre e impressionada, cantando La isla bonita, da famosa internacional. “Tá quase tudo pronto, que emoção! Uhu!”, finalizou.

Madonna: The Celebration Tour – London

Madonna em apresentação da Celebration Tour Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

Madonna

Kevin Mazur/Getty Images

Madonna comendo dinheiro

Instagram/Reprodução

Madonna

Madonna fará show na praia de Copacabana, no Rio Reprodução

Madonna

A rainha do pop tem 65 anos Instagram/Reprodução

Madonna

Madonna é umas das maiores estrelas pop do mundo Instagram/Reprodução

foto-madonna

Cantora Madonna Kevin Mazur/WireImage for Live Nation