Vídeo: marido esfaqueia e mata mulher com filha no colo em bar

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Emival Antunes Barbosa, de 47 anos, esfaqueia e mata a sua esposa, Regiane Alves da Silva, de 27. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (30/1), em Confresa (a 1145 km de Cuiabá). A filmagem mostra o momento em que o casal está discutindo e a filha deles, de três anos, aparece no colo da mãe, onde permanece até o momento dos golpes.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava no bar quando o suspeito desfere os golpes. Regiane teve ferimentos na região do pescoço e foi a óbito no local.

As imagens mostraram o momento em que Emival vai até o interior do bar e, pouco depois, volta correndo com uma arma e parte para cima de Regiane. Mesmo com a filha no colo, o suspeito consegui dar alguns golpes, enquanto a vítima levanta, dá alguns passos e cai no chão.

