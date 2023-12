Vídeo: MC Cabelinho distribui dinheiro em evento esportivo

MC Cabelinho tem estado no meio de diversas polêmicas. No entanto, neste sábado (23/12), o cantor esteve em mais uma edição da Cabelinho Copa das Favelas de Jiu Jitsu, que aconteceu na Arena da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e surpreendeu ao distribuir dinheiro para os presentes na plateia.

Sim, isso mesmo, caros leitores. Vídeos obtidos com exclusividade pela coluna mostram o funkeiro dando algumas notas de dinheiro à pessoas que estavam assistindo o campeonato.

Com o objetivo de mudar vidas através do esporte, o evento idealizado pelo MC Cabelinho é 100% beneficente e reúne atletas de diferentes comunidades.

Indireta? Bella Campos posta frase após suposta alfinetada de Slipmami O nome de Bella Campos está nos holofotes desde o lançamento da música Poesia Acústica 15. Na canção, a rapper Slipmami, que vive affair com MC Cabelinho, participa e internautas apontaram como uma alfinetada à atriz o trecho cantado por ela.

Após a repercussão, Bella Campos publicou uma série de fotos de suas férias e uma em específico chamou a atenção dos seus seguidores. É que a artista compartilhou a imagem de uma camisa escrito: “Quem não goza gostoso, inferniza a vida dos outros. 69. Goza e dorme”. (veja aqui)

Bella Campos e MC Cabelinho – ABRE

Bella Campos e MC Cabelinho: casal terminou o namoro Reprodução

mc-cabelinho-e-bella-campos (1)

Bella Campos e MC Cabelinho separaram após rumores de traição Reprodução

MC-Cabelinho-Bella-Campos-Sapatinho

Bella Campos e MC Cabelinho Reprodução/Instagram

MC Cabelinho e Bella Campos

Bella Campos e Cabelinho Instagram/Reprodução

Não demorou muito para que muitos interpretassem a frase como uma indireta a Slipmami. “Foto 6 sabemos para quem foi”, escreveu uma pessoa na postagem de Bella.

No trecho cantado por Slipmami, ela diz: “Esse é o meu novinho, esse o meu G. Ele tem a mentalidade, ele sabe manter. Fodam-se as piranhas, como eu nunca vão ser. Top dois, e eu não sou a dois, como você”.

Juntos desde outubro de 2022, Bella Campos e MC Cabelinho anunciaram o fim do noivado no final de agosto após rumores de traição da parte do funkeiro