VÍDEO: Menino invade Hospital Veterinário no Paraná e mata 23 animais

O menino entrou no local acompanhado de um cachorro e violentou os animais por cerca de 40 minutos. Ele arremessou alguns bichos contra a parede e outros foram dilacerados e esquartejados. A barbárie foi vista pelos donos do estabelecimento através das imagens das câmaras de segurança.

Uma criança de nove anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais de pequeno porte, no município de Nova Fátima, no norte do Paraná, no último domingo (13).

O médico veterinário, proprietário do hospital, acionou o policiamento da região após encontrar mais de 15 coelhos mortos e outros animais soltos, segundo a Polícia Militar.

Inicialmente, os proprietários do hospital pensaram que a criança entrou na unidade para brincar com os animais e só tiveram ciência da carnificina após assistirem os vídeos. O garoto não tinha histórico de violência e mora com a avó.

O médico veterinário fez um relato melancólico sobre o incidente. “É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de festa de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza,” contou.