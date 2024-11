Video: morador grava briga em bar no DF com socos, gritos e cadeiradas

Um vídeo capturou quando um bar do Distrito Federal foi palco, na noite desse domingo (17/11), de uma briga com socos, pauladas e cadeiradas. Segundo informações, a confusão teria começado após um homem agredir a companheira no estabelecimento. Ninguém foi preso.

Ao Metrópoles, uma testemunha narrou que estava voltando do mercado quando presenciou a cena, por volta das 20h, em um bar na Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Ela narra que viu quando um grupo de frequentadores do espaço teria partido para cima de um homem, após ele ter supostamente agredido uma mulher.

As imagens mostram quando pelo menos três pessoas tentam segurar o sujeito, que retribuiu as agressões com socos e empurrões. Enquanto tenta se desvencilhar dos clientes, o homem é alvo de cadeiradas e golpes com um cano de ferro.

Confira:

Segundo o dono do bar, a confusão começou quando um homem chegou ao estabelecimento em busca da companheira, que estava no local com um grupo de amigos. Ele teria iniciado uma discussão com a mulher, que depois teria evoluído para uma agressão física.

Os demais envolvidos teriam agido na defesa da vítima, desferindo golpes contra o agressor, que conseguiu fugir de carro após. Até o momento, o caso não é investigado pelas autoridades policiais por não ter sido registrado oficialmente por alguma das partes.