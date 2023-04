Vídeo mostra a invasão da casa de Mirella Santos e Ceará. Assista!

O humorista Wellington Ceará usou as redes sociais na noite desta sexta-feira (10/4) para mostrar o exato momento em que sua casa foi invadida por criminosos na última sexta-feira (8/4). As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do imóvel.

“Conforme eu falei mais cedo nos vídeos, eu estou voltando aqui para mostrar para vocês as imagens que a polícia liberou da câmera lá de casa. Eu vou mostrar o vídeo para vocês do momento que os bandidos entram na garagem da nossa casa, abrem o portão, vou mostrar também na sequência o momento que eles pegam o cofre e saem. Algumas imagens eu não posso mostrar, quando mostra os detalhes dos bandidos e do carro, porque estou sendo muito bem orientado pelo DEIC”, declara o artista.

humorista ceará com mirella santos e a filha valentina (2)

Ceará com a esposa, Mirella, e a filha, ValentinaFoto: Instagram/Reprodução

No vídeo é possível ver o momento que o portão da garagem abre, como se tivesse sido aberto no controle remoto, logo os dois cachorros da casa vão até o carro e observam os meliantes saírem do veículo.

Segundo Ceará, devido a reação dos cães com os criminosos, a polícia desconfia que seja alguém próximo que já frequentou a casa.

“Os cachorros aqui balançando o rabo, pode ser gente conhecida. O bandido aqui de boné pegando o cofre, os dois conseguiram pegar o cofre e os cachorros ali de boa”, disse Ceará.

Ainda nas imagens, é possível ver os três criminosos entrando na casa e logo depois saem com o cofre, que ficava no quarto do casal.

“Tem também o momento que eles descem do carro, vocês vão reparar que tem um falando no celular, pegando alguma informações. Eu tenho mais vídeos que eu não posso postar aqui”, disse.

Enquanto Ceará filma a tela do aparelho que está reproduzindo o vídeo, um policial ao fundo diz: “Ele está falando no telefone, é a informação de alguém que está lá fora, certeza”.

