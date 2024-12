Vídeo mostra ação de criminosos armados em shopping de Manaus

Criminosos invadiram o Manauara Shopping, na zona centro-sul de Manaus, na manhã desse sábado (14/12), e dispararam tiros de arma de fogo, causando pânico entre clientes e funcionários. A ação teria como alvo uma joalheria no local.

Vídeos da ação dos criminosos circulam nas redes sociais e mostram o barulho dos tiros. Outras imagens ainda registram a prisão de um dos bandidos. Veja:

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou que a Polícia Militar local “prendeu em flagrante um homem que participou da tentativa de roubo a um shopping na zona centro-sul de Manaus”.

De acordo com o comunicado, não houve feridos. “Equipes da PMAM, Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e SSP seguem nas buscas por outros envolvidos na ocorrência”, completa.

Mãe de Isabelle Nogueira registra terror

Jaque Nogueira, mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira, estava no shopping no momento do assalto e registrou o terror que viveu. “Gente, estamos dentro do Manauara e está tendo tiroteio. As lojas estão todas fechadas. Meu Deus! Olha só, vocês estão ouvindo? É tiro. Gente, tá tendo tiro”, relatou Jaque em suas redes sociais.

Ao lado da filha Sofia, Jaque contou que os funcionários da loja levaram os clientes para uma sala mais segura. “Tá tendo muito tiro, gente. Que horrível”, desabafou.