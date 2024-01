Vídeo mostra ação de grupo que invadiu e saqueou loja na rua Santa Ifigênia

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma loja de câmeras de segurança sendo invadida e saqueada na região central de São Paulo. O caso aconteceu no sábado, 27, na rua Santa Ifigênia. Imagens do circuito de monitoramento flagraram um grande grupo de pessoas, que parecem ser dependentes químicos da região conhecida como Cracolândia, invadindo a loja da rede “Portal das Câmeras”. É possível ver que o grupo conseguiu forçar a porta do estabelecimento e levou diversos equipamentos. Algumas das pessoas perceberam o crime e correram, enquanto outras aproveitaram e invadiram a loja. Toda a ação durou cerca de cinco minutos.

Segundo funcionários do local, foram levados câmeras, gravadores digitais de vídeo, cabos, fontes, conectores, estabilizadores e no-break. “É assustador você chegar para trabalhar e ver coisas quebradas, roupas, cachimbos, chinelos, tênis. Na hora da invasão, cerca de 100 usuários entraram na loja”, disse o gerente Ricardo Aquino, que trabalha em outra unidade do grupo. “Não temos o número exato, mas acreditamos que o prejuízo seja algo próximo de R$ 300 mil”, acrescenta. Segundo Aquino, não é a primeira vez que uma das lojas da rede é roubada. A outra ocorrência ocorreu na unidade da Avenida Senador Queiróz, um ano atrás.

*Com informações de Estadão Conteúdo

Pessoas saqueiam impunemente uma loja de câmeras de segurança na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Caos completo. pic.twitter.com/BJuNHW62IF — Vladimir Aras (@VladimirAras) January 29, 2024