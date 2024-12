Vídeo mostra ação que resultou em fuga de 16 detentos após invasão em presídio de Eunápolis

Imagens de câmeras de segurança revelaram detalhes da fuga de 16 detentos do presídio de Eunápolis, na Costa do Descobrimento, ocorrida na noite da última quinta-feira (12). A ação foi orquestrada por um grupo armado que invadiu a unidade para resgatar um líder de uma facção criminosa.

No vídeo, é possível ver homens vestidos com roupas e armados com fuzis, posicionados atrás de uma construção dentro do presídio. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, eles dispararam contra agentes de segurança, como forma de garantir cobertura para o resgate dos detentos.

Durante o ataque, os presos foram retirados de duas celas. Eles subiram na torre de vigilância e desceram até a área externa com o auxílio de uma corda feita com lençóis. As imagens também mostram o grupo de internos se dirigindo em direção ao alambrado, onde foi feito um buraco que possibilitou a fuga.

De acordo com informações, os detentos pertencem a uma facção criminosa que, em meio a rivalidades, tem realizado diversas fugas e ataques. A frequência dessas ocorrências tem sido agravada pela estrutura, considerada precária, e pela escassez de efetivo no presídio.