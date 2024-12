Vídeo mostra arrombamento de academia no Extremo Sul baiano

Um homem furtou uma academia em Eunápolis, na Costa do Descobrimento, na noite desta terça-feira (24). Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o crime ocorreu no estabelecimento, situado no bairro Pequi. Câmeras de segurança registraram o momento da ação.

De início, o suspeito se aproxima de uma janela de vidro e a força até quebrá-la. Depois, ele invade o espaço e começa a vasculhar o caixa e outras gavetas. A informação é que o assaltante tenha levado cerca de R$ 200.

Na fuga, o homem se livra de uma pasta de documentos enquanto corre pela Avenida Princesa Isabel. Até o final da manhã desta quarta-feira (25) não havia informações sobre a prisão do suspeito.