Vídeo mostra assalto à loja no Extremo Sul baiano; um dos suspeitos morreu em confronto

Uma loja foi assaltada por uma dupla armada em Itamaraju, no Extremo Sul baiano, nesta quinta-feira (30). Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação criminosa, no bairro Santo Antônio do Monte, que fica em um trecho urbano da BR-101.

No vídeo, é possível perceber quando a dupla entra no estabelecimento e já ameaça duas pessoas, uma delas seria o dono da loja. Um dos assaltantes ainda ameaça e toma pertences de um homem que estava do lado de fora e assalta ainda uma atendente. Durante o assalto, o proprietário do estabelecimento teve pertences tomados e foi obrigado a deitar no chão, onde foi agredido.

PM-BA

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), agentes da 43ª CIPM foram acionados com a informação que os autores do crime estariam na localidade conhecida como Cruz do Ouro. Ao chegar, a equipe teria se deparado com suspeitos que atiraram. Após troca de tiros, um suspeito morreu após ser socorrido para uma unidade de saúde. Os outros acusados fugiram.

A PM informou que segue na busca do segundo suspeito do assalto à loja. Na ação, os policiais aprenderam um revólver calibre 38, munições, dois capacetes, que teriam sido utilizados no crime, dinheiro em espécie e uma moto que, após consulta, ficou constatado ter sido furtada em Prado, na mesma região, em dezembro do ano passado.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Itamaraju.