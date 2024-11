Vídeo mostra Aula Magna, novo auditório da UnB para 1,5 mil pessoas

O Aula Magna, um auditório aberto e ao ar livre com capacidade para 1,5 mil pessoas, será o novo prédio prometido para compor o campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília (UnB). O auditório, cujo projeto foi finalizado após 62 anos, está nos passos finais da licitação e, segundo a UnB, deve ser entregue em 2028.

A primeira vez que uma obra dessa magnitude foi planejada para a UnB foi em 1962, à época da idealização do plano de urbanização de Lucio Costa para a universidade. O urbanista previa que o espaço fosse uma grande praça cultural que reunisse os principais edifícios do campus Darcy Ribeiro, como os Museus de Arte e de Ciência e o prédio da reitoria.

No ano seguinte, o desenho recebia as modificações do arquiteto Oscar Niemeyer, responsável por executar o projeto de construção do campus Darcy Ribeiro. O auditório Aula Magna, no entanto, não contou na obra inaugural do campus da universidade.

A primeira intenção de tirar o espaço dos planos históricos dos fundadores de Brasília foi em 2010, quando foi escolhido um escritório brasiliense de arquitetura para comandar o projeto. A ideia à época era que a Aula Magna fosse um espaço composto por uma grande praça composta três edifícios no centro do campus Darcy Ribeiro da UnB, voltado para a L2: o auditório, um centro de convenções e um hotel.

O arquiteto Eder Alencar, um dos autores do projeto explica que quando o projeto foi retomado em 2023, a proposta foi de manter apenas o auditório, para comportar no orçamento da universidade.

“Esse projeto vem desde 1962, passou por várias reformulações ao longo dos anos e agora ganha uma solução atual. Nós sempre tivemos a arquitetura urbanística de Brasília como inspiração e idealizamos um projeto contemporâneo, mas que fizesse homenagem às demais obras do Oscar e do Lucio”, conta o arquiteto.

O projeto atual do Aula Magna planeja um auditório ao ar livre com capacidade para 1,5 mil pessoas, onde não há paredes nos espaço, mas vigas que permitem a visão de dentro do auditório para quem está do lado de fora; e a visão de toda a dimensão do campus para quem está do lado de dentro.

A arquiteta Danielle Gressler, também autora do projeto, explica que a intenção da equipe ao fazer o “auditório aberto” foi “respeitar o contexto histórico” da UnB. “A gente buscou ao máximo respeito à paisagem, nunca sobrepondo, mas dialogando com ela. Então o projeto é imponente e rebuscado, mas tem uma estética simples e uma leveza que se insere na paisagem e respeita todo o contexto envolta da obra”, explica.

Confira imagens do auditório Aula Magna, com capacidade para 1,5 mil pessoas:

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Espaço aberto permitirá que quem está do lado de dentro possa vislumbrar o campus… ARQBR Arquitetura/Divulgação 2 de 8 … e quem estiver do lado de fora possa ver as atividades ARQBR Arquitetura/Divulgação 3 de 8 Espaço terá capacidade para 1.500 pessoas ARQBR Arquitetura/Divulgação 4 de 8 Auditório ficará na praça central do Campus Darcy Ribeiro, com entrada virada para L2 ARQBR Arquitetura/Divulgação 5 de 8 Espaço promete colocar UnB no mapa de eventos da capital federal ARQBR Arquitetura/Divulgação 6 de 8 Espaço aberto dialoga com a paisagem ARQBR Arquitetura/Divulgação 7 de 8 Projeto foi finalizado após 62 anos da sua concepção ARQBR Arquitetura/Divulgação 8 de 8 Auditório Aula Magna projeto UnB ARQBR Arquitetura/Divulgação

Mapa de eventos da capital federal

Durante a cerimônia de entrega da maquete do projeto do Aula Magna, a reitora Marcia Abrahão afirmou que, com a construção do auditório, a intenção é colocar a UnB “no mapa de eventos da capital federal”.

Segundo a reitora, o processo de licitação deve ser finalizado ainda neste ano. Atualmente, 28 empresas disputam a responsabilidade pela construção do espaço. O orçamento previsto para a construção é de aproximadamente R$ 90 milhões e a UnB recebeu R$ 47 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“Queremos terminar a licitação ainda neste ano ou no início do próximo [2025]. E a previsão é que o espaço já possa ser entregue em um prazo de três anos [previsto para 2028]”, afirmou. “Em pouco tempo, a Universidade [de Brasília] vai ter condições de fato de realizar o sonho original de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que por enquanto está aqui nessa maquete”, completou.

A maquete do auditório Aula Magna ficará exposta no Espaço Memória da UnB, localizado no prédio SG-10. No entanto, o projeto também pode ser conferido de forma online (clique aqui).