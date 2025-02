Vídeo mostra desespero de passageiros de ônibus atingido por avião

São Paulo — Um vídeo que circula nas redes sociais revela o desespero das vítimas que estavam no ônibus que foi atingido por um avião na manhã desta sexta-feira (7/2). A aeronave caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Seis pessoas que estavam em solo ficaram feridos — cinco delas estavam no coletivo e conseguiram escapar antes que o veículo fosse incendiado e um motociclista que estava na pista contrária foi atingido por uma placa de sinalização.

Duas pessoas que estavam no avião morreram carbonizadas. Uma delas é o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena.

A aeronave atingiu o chão e os destroços que voaram atingiram o ônibus e uma fiação local, dando início ao fogo. Em um vídeo gravado por pessoas que estavam no local logo após o acidente, é possível perceber o desespero das vítimas, que tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Veja:

Segundo o tenente da Polícia Militar Jefferson Souza, as seis vítimas em solo tiveram ferimentos leves e foram socorridas conscientes. “O ônibus não pegou fogo imediatamente. Como ele estava parado no ponto, foi possível que todos os passageiros descessem do veículo antes que ele fosse carbonizado”, disse ao Metrópoles.

O avião decolou do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, poucos minutos antes de cair e tinha como destino a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde fica a sede da empresa de advocacia de um dos donos da aeronave.