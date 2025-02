Vídeo mostra família de menina picada por jararaca em busca de soro

A criança de 5 anos picada por uma jararaca, cobra venenosa comum no Cerrado brasileiro, precisou ser socorrida urgentemente e percorreu dois hospitais antes de conseguir atendimento. A busca pelo medicamento foi registrada pelos policiais militares envolvidos no socorro.

Assista ao vídeo:

O caso aconteceu no Altiplano Leste, na noite da última segunda-feira (3/2). A avó da menina, em desespero, buscou ajuda da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou o deslocamento de emergência até o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Ao chegarem ao Hran, a equipe do Batalhão de Trânsito Rodoviário (BPRv) foi orientada e levar a vítima para Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), na Asa Sul. A justificativa seria a falta de pediatras na unidade de saúde.

No segundo hospital, a criança recebeu os primeiros socorros. No entanto, de acordo com informações repassadas ao Metrópoles, não havia o soro antiofídico necessário para tratar a picada da serpente em questão.

Os policiais, então, acompanharam o chefe da farmácia do hospital em um novo deslocamento, retornando ao Hran, para obter o medicamento essencial ao tratamento da criança. Com o soro em mãos, militares e farmacêutico retornaram imediatamente ao Hmib, onde aplicaram o soro na menina.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2 Material obtido pelo Metrópoles 2 de 2 Material obtido pelo Metrópoles

A criança recebeu o tratamento adequado e ficou internada para acompanhamento médico. A serpente foi entregue à equipe hospitalar para identificação e procedimentos necessários.