Vídeo mostra filhotes de cachorro sendo abandonados no DF

Foi em uma tarde chuvosa de domingo (3/3) que o músico Rafael Medeiros Rodrigues, de 37 anos, ouviu latidos desesperados de filhotes de cachorro, no comércio da 112 Norte. Preocupado, saiu em busca da origem do choro e encontrou cãozinho sem raça definida com, aparentemente, menos de um mês de vida. Ele havia sido abandonado.

Filhotes de cachorro foram abandonados na Asa Norte. Um deles é o pequeno Bento Material cedido ao Metrópoles

Outro filhote foi resgatado sem o devido desmame e com vermes na mesma região Material cedido ao Metrópoles

Câmeras flagram o momento em que um homem abandonou um dos filhotes Material cedido ao Metrópoles

“Todas as lojas estavam fechadas e chuviscava. E eu vi um cachorrinho chorando muito”, contou. O músico esperou e procurou um responsável pelo filhote, mas não encontrou. Ninguém parava para pegar o cachorrinho. E então Rafael decidiu acolher, resgatar e salvar o a vida daquele pet. O pequeno, de cores branca e caramelo, estava bastante debilitado.

“Ele estava molhado. Tremia muito. Estava muito assustado”, lembrou. O músico levou o cachorrinho a uma veterinária na Asa Norte. “Dói o coração. Entrei em desespero. Até saí ligando para familiares, avisando que ia pegar ele. Ele é muito vulnerável. Parte o coração”, comentou.

A própria veterinária alertou para o risco. Por ser filhote com poucos meses de vida, o pequeno poderia ficar doente e morrer. Rafael nutre paixão e respeito por animais. O músico inclusive adotou uma cadela, também sem raça definida, de nome Panqueca, de 4 anos.

Rafael acolheu temporariamente o filhote, mas não tem condições de ficar com ele, por isso pretende doá-lo. Durante a breve estadia, o pequeno recebeu o nome provisório de Bento. O cachorrinho está com acompanhamento veterinário e recebeu vermífugo, em 15 dias passará por um novo check-up.

Lamentável Para Rafael, o abandono de animais é uma prática lamentável. “O cachorrinho, ainda mais um filhote, não tem culpa de nada. Eu acho que adotar um animal, é cuidar de uma vida. Antes de adotar, você tem que pensar muito se vai ter responsabilidade de cuidar e se comprometer com essa vida”, argumentou.

Segundo o músico, caso o tutor não queira ou tenha condições de ficar com o animal, o caminho é a doação e não o abandono. O DF tem muitas comunidades nas redes sociais e feiras dedicadas a promover a adoção de animais.

Outro filhote Bento não foi o único filhote abandonado. Assim que entrou na clínica veterinária em busca de socorro, as atendentes exclamaram: “Nossa outro”. As funcionárias contaram que minutos antes um casal havia trazido um outro filhote, também abandonado.

Imagens do circuito interno de segurança flagraram um homem não identificado deixando outro filhote de cores branca e preta por volta das 14h do mesmo dia, nos arredores da região, mais precisamente no comercial da 106 Norte.

O homem desce de um carro com o filhote escondido da blusa. Caminha até um local sem movimentação de pessoas. E na sequência, rapidamente, abandona o cãozinho. De imediato ele deixa o local e deixa a comercial em um carro.

O segundo cachorrinho abandonado também aparenta ter menos de 30 dias. Há suspeita é que ambos sejam da mesma ninhada. Uma análise preliminar do filhote apontou que o pequeno não teve o desmame correto e estava cheio de vermes. O cãozinho também foi levado para atendimento veterinário.

Investigação O caso foi registrado no 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). “Abandono de animais é crime e deverá ser punido com pena de 2 a 5 anos de reclusão além do pagamento de multa. Acreditamos no trabalho da PCDF para identificar e punir tamanha covardia”, comentou Ana Paula de Vasconcelos, advogada do Fórum Animal.

Adoção de Bento Interessados em adotar Bento podem entrar em contato com Rafael pelas redes sociais, neste link.