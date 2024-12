Vídeo mostra momento exato em que avião explode na Coreia do Sul. Veja

Imagens que circulam na internet mostram o momento exato em que um avião com 175 passageiros e seis tripulantes explode no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (29/12), no país, por volta das 9h – noite de sábado (28/12), no Brasil.

Até o momento, autoridades locais confirmaram as mortes de 85 pessoas. A aeronave era um Boeing 737-800 e pertencia à companhia aérea Jeju Air Flight. O voo, de número 2216, retornava de Bangkok, na Tailândia.

Pelas imagens, é possível ver que o avião sai da pista e explode ao bater na cerca de proteção do aeroporto, gerando uma coluna de fumaça imediata.

Veja:

Bombeiros e policiais coreanos estão no local do acidente. A suspeita inicial é que uma colisão com pássaros, ocorrida momentos antes, tenha provocado o mal funcionamento do trem de pouso, conforme informações do jornal The Korea Herald.

De acordo com a agência de notícias Yonhap News, estavam a bordo da aeronave 173 sul-coreanos e 2 tailandeses.