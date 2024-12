Vídeo mostra queda de aeronave no Cazaquistão; acidente com avião da Embraer deixa 30 mortos e feridos

Um avião da Embraer, operado pela Azerbaijan Airlines, caiu nesta quarta-feira (25) nas proximidades de Aktau, na costa oposta do Mar Cáspio no Cazaquistão. Informações iniciais dão conta que cerca de 30 pessoas morreram e outras 28 sobreviveram.

Segundo a CNN, a aeronave, que voava de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, na Rússia, transportava 62 passageiros e 5 tripulantes. Imagens do momento da queda mostram o avião em chamas após atingir o solo, com uma espessa coluna de fumaça preta se levantando. Em meio aos destroços, passageiros ensanguentados e feridos eram vistos deixando um pedaço da fuselagem que permaneceu intacto.

O Ministério de Emergências do Cazaquistão informou que os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e que os sobreviventes, incluindo duas crianças, foram levados a um hospital próximo. Os corpos das vítimas fatais estão sendo recuperados.

A Azerbaijan Airlines confirmou que a aeronave, um Embraer 190, com o número de voo J2-8243, foi forçada a realizar um pouso de emergência cerca de 3 km de Aktau. Inicialmente, autoridades russas indicaram que o piloto teria tomado a decisão de realizar o pouso devido à colisão com pássaros.

O governo do Cazaquistão criou uma comissão para investigar o acidente. “Estamos cooperando com o Azerbaijão na apuração das causas do ocorrido”, afirmou um comunicado oficial. Além disso, os responsáveis pela investigação garantiram que as famílias das vítimas receberiam o apoio necessário.

Em resposta ao acidente, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, decidiu interromper sua participação em uma cúpula na Rússia e retornar imediatamente ao seu país. O líder checheno Ramzan Kadyrov, por sua vez, expressou suas condolências, destacando a gravidade do estado de saúde de alguns feridos. “Nossos pensamentos e orações estão com os feridos, desejando-lhes uma recuperação rápida”, afirmou Kadyrov.