Vídeo mostra roubo de carro da equipe de segurança de Lula no ABC

São Paulo — Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma dupla de criminosos roubou o carro descaracterizado que era usado por uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República na tarde desta sexta-feira (4/10) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

As imagens mostram como a ação foi rápida. Os criminosos chegaram perto do veículo, um T-Cross, na Rua Maria Azevedo Florence, e obrigaram a motorista a sair do veículo. Eles fogem na sequência.

A equipe do GSI foi ao local porque na rua fica a Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo, onde o presidente Lula votará neste domingo nas eleições municipais.

Os bandidos levaram documentos da equipe, credenciais, aparelhos e colete à prova de balas. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pelo 3º DP de São Bernardo do Campo. “Equipes da unidade realizam diligências para identificar e prender os autores, bem como para recuperar o veículo alugado que prestava serviço à equipe de segurança”.

Também em nota, o GSI confirmou que um veículo alugado que prestava serviço à equipe da Presidência foi roubado. “A única pessoa presente no veículo, no momento da ação criminosa, era a motorista da locadora que relatou o ocorrido aos agentes do GSI/PR. Nenhum armamento foi levado. Foi registrado o boletim de ocorrência e o fato está sendo apurado pelas forças policiais do Estado de São Paulo”.