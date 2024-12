Vídeo mostra satélite da China em chamas no céu dos EUA; veja

No último sábado (21), rastros laranja de fogo foram vistos no céu de algumas regiões dos Estados Unidos. Inicialmente, pensava-se que era alguma chuva de meteoros, mas revelações recentes indicam que as labaredas pertenciam ao satélite chinês Superview 1-02, que se transformou numa bola de fogo ao entrar na atmosfera da Terra.

Enquanto as pessoas avistavam o fenômeno no céu, a Sociedade Americana de Meteoros registrou mais de 100 relatos vindos de cidadãos dos estados do Texas à Flórida. Durante o evento, vários vídeos e fotos captaram o momento em que as faíscas laranja pintaram o céu noturno das regiões.

O vídeo abaixo mostra a situação em que o céu dos EUA se encontrava durante o sábado. Assista:

O astrofísico Jonathan McDowell, que trabalha para o Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, comentou no X/Twitter que o momento de reentrada do satélite na atmosfera terrestre aconteceu logo sobre a cidade de Nova Orleans, ainda que tenha sido presenciado por pessoas de outros lugares.

O satélite Superview 1-02 foi apenas uma das duas tecnologias lançadas no espaço no ano de 2016 por um foguete Long March 2D da nação chinesa. Eles foram os primeiros objetos especiais comerciais lançados pela China para observar a Terra com uma grande resolução de imagem.

A missão espacial, no entanto, não foi tão bem quanto era esperado. Isso porque os satélites deveriam ter ficado em uma órbita circular a 530 km acima da superfície terrestre, contudo, entratam em órbitas elípticas entre 214 km e 524 km da Terra.

