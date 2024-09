Vídeo mostra suspeitos de torturar e assassinar filho de PM no DF

Um vídeo mostra os dois homens que são suspeitos de torturar e assassinar Rogério Guimarães Pinheiro, de 42 anos, no Setor O, em Ceilândia. O corpo da vítima, que era filho de um integrante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi encontrado amarrado na manhã de 2 de setembro.

O pai da vítima percebeu que levaram da cena do crime um celular e a televisão. O veículo permaneceu na garagem. Nas imagens, divulgadas pela Polícia Civil do DF (PCDF), é possível perceber que os dois suspeitos andavam ao lado da casa do homem, levando o que aparenta ser uma TV, no final da tarde de 1º de setembro.

“É importante destacar que, de acordo com os elementos colhidos até o momento, os dois autores, em ação coordenada, ceifaram a vida da vítima e, em seguida, subtraíram bens móveis do interior da residência. Após o crime, a dupla fugiu, e o paradeiro dos criminosos é incerto”, informou a PCDF. Até o momento, não foi possível identificá-los.

Veja o vídeo:

Além de sinais de espancamento no rosto, o corpo de Rogério possuía marcas de sufocamento. A vítima trabalhava como motorista de aplicativo. A população pode compartilhar informações sobre os suspeitos por meio do Disque-Denúncia, telefone 197, WhatsApp (61) 98626-1197, ou e-mail: [email protected].

Vizinhos e familiares relatam que o homem vivia um relacionamento muito conturbado com a atual companheira, envolvendo brigas e ofensas. A última vez que viram Rogério Guimarães Pinheiro com vida foi no início da tarde de domingo (1º/9). Moradores próximos não ouviram barulhos diferentes.