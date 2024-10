Vídeo mostra youtuber americano sendo roubado e agredido em Pinheiros

São Paulo — O youtuber norte-americano Nicholas Bibbo, de 30 anos, publicou em suas redes o registro de câmeras de segurança que flagraram o momento em que foi agredido e roubado por criminosos, na noite dessa quarta-feira (9/10), na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo.

No vídeo, é possível ver o momento em que um assaltante aborda o influencer em um primeiro contato. Na sequência, Nick, como é conhecido, tenta correr e um segundo criminoso aparece e passa uma rasteira na vítima.

Veja:

O assalto aconteceu quando Nick caminhava com um amigo pela Rua Girassol. O amigo conseguiu correr e fugir da ação dos criminosos, que estavam disfarçados de entregadores de aplicativo.

Em entrevista ao SBT, o youtuber contou que está em viagem pelo Brasil e que esse tinha sido seu primeiro dia em São Paulo.

“Foi a minha primeira noite em São Paulo e aconteceu isso, as primeiras horas”, disse Bibbo, que afirmou ao SBT que não pretende voltar à capital paulista depois disso.

Em um post nas redes sociais, ele colocou uma foto com a pulseira de atendimento em um hospital (veja abaixo) com a frase: “Não foi a melhor maneira de começar no Brasil”. Ainda de acordo com a emissora, Nick teria fraturado a costela.

Os assaltantes levaram o celular do youtuber e conseguiram roubar o equivalente a R$ 13 mil em criptomoedas.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14° DP (Pinheiros). A policial está buscando imagens e realizando diligências para esclarecer os fatos.