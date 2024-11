Vídeo: motociclista cai da moto na chuva e é arrastado por correnteza

São Paulo — Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento em que um motociclista cai da moto e é arrastado por uma correnteza durante as chuvas em São Paulo desse sábado (2/11), na Avenida Rio das Pedras, no Jardim Aricanduva, zona leste da cidade.

No vídeo (veja abaixo), é possível ver o motociclista caindo da moto quando tenta passar por uma área alagada, e em seguida sendo arrastado por uma correnteza por alguns metros. Um homem que estava observando a situação conseguiu socorrê-lo. A moto só não foi arrastada porque ficou presa a um poste.

Nesse sábado, as chuvas atingiram todo o estado, causando alagamentos e derrubando árvores — como foi registrado em locais como Várzea Paulista. Na zona sul da capital, alguns bairros registraram 67,6 mm de chuva em poucas horas. Em Interlagos, o acumulado foi de 55 mm. Além disso, cerca de 70 mil clientes da Enel ficaram sem energia elétrica por conta das chuvas.

Neste domingo (3/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h para cidades das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Bauru, Presidente Prudente e Sorocaba. O alerta vale até as 10h desta segunda-feira (4/11).

De acordo com o portal meteorológico Climatempo, São Paulo deve continuar tendo chuvas intensas na primeira semana de novembro, principalmente entre este domingo (3/11) e a quarta-feira (6/11). As chuvas serão fortes e persistentes. O estado se encontra em estado de alerta, com impactos no trânsito e risco de alagamentos.