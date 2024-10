Vídeo: motociclista derrapa e é atropelado por ônibus na zona leste

São Paulo — Um motociclista foi atropelado por um ônibus que fazia a linha 524M/10 Mascarenhas de Moraes – Shopping Aricanduva, na zona leste de São Paulo, nesta terça-feira (8/10).

O acidente, ocorrido na Rua Oreste Damolion, próximo da Rua Manoel do Patrocínio, no Conjunto Promorar, na região de Sapopemba, foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do coletivo. O vídeo e as informações foram divulgadas pelo site Diário do Transporte.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a motocicleta se aproxima do ônibus. O piloto percebe o perigo e desliza. No entanto, não evita a batida.

Rapidamente, o motorista tenta fazer um movimento, mas não impede a colisão. Em seguida, ele para o veículo e deixa a direção. Ainda é possível ver os passageiros desesperados, além da movimentação de pedestres e curiosos na rua. O áudio também revela a força do impacto.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter informações sobre o estado de saúde do motociclista, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.