VÍDEO: Motociclista perde controle e morre ao colidir com muro em Brumado

Uma mulher de 45 anos, identificada como Elane Cristina Lobo Porto, morreu após um acidente de moto na tarde desta sexta-feira (31), em Brumado, no sudoeste baiano. Ela acabou perdendo o controle e saiu da Rua Sebastião Nonato Lobo acidentou caindo.

O acidente ocorreu por volta das 13h29 no Bairro Santa Tereza. Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, Elane perdeu o controle da moto e colidiu contra o muro de uma residência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foram acionadas, mas ao chegarem ao local constataram o óbito da vítima.

Em um vídeo é possível ver a queda:

A Polícia Militar isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia no local. O corpo de Elane foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Brumado.