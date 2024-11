Vídeo: motorista de carro de luxo tem celular e relógio roubados em SP

São Paulo — Um homem de 34 anos foi roubado na tarde da última sexta-feira (8/11), quando estava dentro de seu carro, uma BMW preta, em um semáforo na Rua Abílio Soares, no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo.

Um vídeo flagrou a ação do suspeito — que se aproxima da vítima pela janela do lado do motorista e ataca. O assalto foi flagrado por pessoas que passavam pelo local.

Veja:

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o assaltante estava armado e conseguiu levar um celular e um relógio da vítima.

Ainda de acordo com a pasta, o suspeito já foi identificado e está sendo procurado.

O caso foi registrado como roubo e está sendo investigado pelo 78° DP (Jardins).