VÍDEO: Motorista flagra porco enorme no centro em região turística de Porto Seguro

Uma motorista entrou em contato com o Bahia Notícias após flagrar uma situação inusitada: um porco enorme no meio do centro da cidade, nesta quarta-feira (16). O animal comia lixo enquanto moradores da Rua Dr. Armando Ribeiro Carneiro tentavam afastá-lo do local, próximo à passarela do descobrimento, na região turística de Porto Seguro.

O animal chega a ser agredido no vídeo por um dos moradores, na tentativa de afastar o animal do lixo de outra moradora local. Supostamente, ele moraria em uma casa que está em obra na região.