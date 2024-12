VÍDEO: Motorista por aplicativo reage a assalto, atropela e rende assaltante em Jequié

Um motorista por aplicativo surpreendeu internautas nas redes sociais após reagir a assalto em Jequié, no Médio Rio de Contas, e conseguir prender suspeito. As imagens, divulgadas pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, registraram o ocorrido na Avenida Lomanto Júnior, nesta segunda-feira (30).

Conforme visto nas imagens capturadas por uma câmera de segurança, o motorista dirigia um carro branco, que seguia o suspeito durante a tentativa de fuga. O motorista então atropela o homem e desce do carro para detê-lo, antes da chegada da Polícia Militar.

Conforme informações da reportagem, o motorista seria um agente de segurança. O suspeito de assalto foi conduzido para a Delegacia Territorial de Jequié.