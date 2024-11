Vídeo: Motorista quase capota com caixas de verduras na BR-420 em Jaguaquara

Em um vídeo gravado por um caminhoneiro, uma picape quase capota na BR-420, trecho do município de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O condutor de uma picape Fiat Strada realiza uma ultrapassagem a um veículo transportando um carregamento de verduras e por pouco não tomba na via.

É possível ver no vídeo que o veículo chegou a ficar com duas rodas no ar, o motorista conseguiu equilibrar e o veículo não virou. O vídeo passou a circular nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (08). A informações foram obtidas inicialmente pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

Usuários da BR-420 reclamam de declives na pista, que segundo eles aumentam a probabilidade de acidentes no trecho, onde veículos pesados — caminhões, por exemplo, trafegam no meio da via para evitar tombamento e colocam em risco à vida de quem circula pelo trecho de 10 km entre a cidade e a BR-116. A área é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).