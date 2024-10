VÍDEO: Mujica adota tom de despedida em discurso no Uruguai: “Estou lutando contra a morte”

O ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, 89 anos, emocionou o público durante discurso neste sábado (19) na Praça 1º de Maio, em Montevidéu, ao afirmar que está “lutando contra a morte” e fazer um gesto de despedida aos apoiadores, militantes e eleitores. Mujica enfrenta um câncer no esôfago.

Líder histórico do MPP, partido que compõe a Frente Amplia que disputará a presidência do Uruguai no dia 27 de outubro, Mujica esteve presente no comício do correligionário Yamandú Orsi.

“É a primeira vez nos últimos 40 anos, que não participo de uma campanha eleitoral. E eu faço isso porque estou lutando contra a morte. Porque estou no final da partida, absolutamente convencido e consciente”, disse.