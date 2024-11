VÍDEO: Mulher joga ácido em 5 pessoas em Feira de Santana; suspeita é presa e agredida por PM após abordagem

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante após jogar ácido em 5 pessoas na cidade de Feira de Santana, na noite desta terça-feira (19). O caso aconteceu em um estabelecimento comercial, no Centro do município, segundo informou a Polícia Civil ao Bahia Notícias.

As vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico. Uma dessas pessoas pode perder a visão em decorrência da substância. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de praticar o crime, também sofreu queimaduras ao entrar em contato com a substância.

Não se sabe ainda o que ocasionou o ato. No entanto, após o caso, a Polícia Militar chegou no local para prender a mulher. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostrou o momento de abordagem e voz de prisão da mulher. Na ocasião, um agente agrediu a suspeita com um tapa no rosto.