Vídeo: mulher pede socorro enquanto é agredida por homem no Sudoeste

Um homem foi preso após ser acusado de agredir a companheira dentro do apartamento do casal. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira (18/10), no Sudoeste, área nobre do Distrito Federal. Vizinhos teriam ouvido a mulher pedindo socorro e acionaram a Polícia Militar (PMDF).

Os policiais atenderam a ocorrência na QMSW 05. Ao chegarem no local, os militares solicitaram que o morador abrisse a porta.

Inicialmente, ele se recusou. Porém, após negociações, ele abriu a porta e permitiu a entrada dos policiais. De acordo com a PM, o homem alegou que se tratava de uma briga de casal.

Mas a mulher aparentava estar desorientada e com marcas de hematomas pelo corpo. Ela relatou que, apesar de ter iniciado um relacionamento recente com o homem, já o conhecia há anos.

Um vídeo gravado por terceiros mostra que o homem por um momento abre a porta e a mulher grita desesperadamente por socorro enquanto é agredida por ele. Assista abaixo:

Veja:

“Diante das evidências e do estado da vítima, o agressor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM)”, informou a PMDF. Ele foi autuado com base na Lei Maria da Penha e uma fiança de R$ 2 mil foi estabelecida.